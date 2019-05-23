2019-05-23T14:12:45+03:00
Общество

Компания Яндекс запускает облачные рестораны

Попробовать блюда можно будет уже этим летом
Григорий ЛЕОРДА
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Сервис тестируют уже несколько месяцев. Самые популярные блюда - борщ, котлеты, сырники и салат цезарь.Сервис тестируют уже несколько месяцев. Самые популярные блюда - борщ, котлеты, сырники и салат цезарь.
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Компания Яндекс анонсировала появление облачных ресторанов. Проект объединит заведения, которые готовят популярные блюда по рецептам и технологиям Яндекса. Такое заявление было сделано на ежегодной конференции Яндекса - YaC 2019. Сервис откроется уже этим летом.

«Берём любимые блюда пользователей Яндекса. Выбираем из них те блюда, которые стойко переносят доставку. Готовим специальные наборы ингредиентов. Раздаём их ресторанам-партнёрам. Каждый набор разработан таким образом, чтобы повар ресторана мог превратить его в готовое блюдо за несколько минут. Добавляем Яндекс.Еду, через которую эти блюда заказываются, и курьеров, которые их доставляют», — объяснил суть проекта Дмитрий Степанов, руководитель департамента новых продуктов Яндекса.

За разработку рецептов, договорённости с проверенными поставщиками ингредиентов, сборку наборов будет отвечать Яндекс.Шеф. В компании подчеркивают, что сервис не будет использовать консерванты и усилители вкуса, а все ингредиенты пройдут проверку в независимых пищевых лабораториях.

"Новый сервис позволяет пользователям получить любимую и полезную еду за небольшие деньги, даже если ближайшие к ним рестораны на ней не специализируются. Рестораны, в свою очередь, без каких-либо инвестиций расширяют своё меню — им не надо закупать продукты, вкладываться в маркетинг новых блюд и самостоятельно строить доставку. Все эти процессы берут на себя Яндекс.Шеф и Яндекс.Еда", - отмечается в пресс-релизе компании.

КСТАТИ

Первые рестораны заработают в Москве и Санкт-Петербурге летом. Уже этим летом облачные рестораны появятся в мобильном приложении и на сайте Яндекс.Еды.Об их появлении можно будет узнать в мобильном приложении Яндекс.Еды, а также зарегистрироваться по ссылке и получить промо-коды на первые заказы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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