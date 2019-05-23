2019-05-23T14:10:13+03:00
В мире

Сергей Скрипаль вышел на связь с племянницей

Отравленный в Солсбери экс-полковник ГРУ позвонил родным и поздравил с 9 мая
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Сергей Скрипаль поздравил родственников с 9 маяСергей Скрипаль поздравил родственников с 9 маяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бывший советский разведчик Сергей Скрипаль позвонил своей племяннице. После его отравления в марте 2018 года никаких вестей об экс-полковнике ГРУ не было и, кроме заявлений британской стороны, ничто не подтверждало, что Сергей Скрипаль жив.

Однако как оказалось в этом году мужчина дважды вышел на связь со своей племянницей Викторией. Первый раз он позвонил ей в апреле, после того, как женщину и ее супруга избили. Тогда Скрипаль интересовался здоровьем родственников и предупредил, что Виктория слишком часто появляется на телевидении, привлекая к себе лишнее внимание.

На вопрос о своей жизни и дальнейших планах мужчина отвечать отказался. Скрипаль лишь коротко сообщил, что теперь «Вы сами по себе, мы — сами по себе».

Второй раз бывший разведчик объявился 9 мая. Он оставил сообщение на автоответчике, поздравив близких с Днем Победы.

«Привет, Викуль. Это Сережа. Чего-то пытался пробиться — абонент не отвечает. Ну ладно, с праздником. Всего самого доброго! Хотел узнать, как там у вас дела, как палец у Сеньки. Ну ладно. У меня все нормально — у нас, у Юлечки тоже. Все нормально, маму с праздником тоже, с Днем Победы. Ну давай, всё», - приводит сообщение Скрипаля сайт mk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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