Американский суд зарегистрировал иск «ПриватБанка» против Коломойского

СЕГОДНЯ 14:36 2019-05-23T14:36:25+03:00

Информации о сроках рассмотрения обращения и причинах его подачи пока нет

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Украинский национализированный "ПриватБанк" подал иск против бывшего владельца финансового учреждения Игоря Коломойского.

Обращение было зарегистрировано в Канцелярском суде американского штата Денвер. Иск подали во вторник, 21 мая. Информации о сроках его рассмотрения и причинах подачи в материалах суда пока нет.

Напомним, киевские власти решили национализировать крупнейший в стране коммерческий "ПриватБанк" в декабре 2016 года, объяснив это обеспечением стабильности финансовой системы страны. Коломойский тогда вынужден был покинуть Украину.

В апреле 2019 года Окружной административный суд Киева признал приватизацию финансового учреждения незаконной и нарушающей права акционеров в обход Конституции. Однако правительство обжаловало решение, затормозив отмену национализации, сообщает сайт kp.ru.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700518" frameborder="0"></iframe> Мардан: «Победа» Зеленского — месть от Коломойского Порошенко.Роман ГОЛОВАНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU