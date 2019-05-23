2019-05-23T14:36:25+03:00
Политика

Американский суд зарегистрировал иск «ПриватБанка» против Коломойского

Информации о сроках рассмотрения обращения и причинах его подачи пока нет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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«ПриватБанк» подал иск против Коломойского в американский суд«ПриватБанк» подал иск против Коломойского в американский судФото: REUTERS
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Украинский национализированный "ПриватБанк" подал иск против бывшего владельца финансового учреждения Игоря Коломойского.

Обращение было зарегистрировано в Канцелярском суде американского штата Денвер. Иск подали во вторник, 21 мая. Информации о сроках его рассмотрения и причинах подачи в материалах суда пока нет.

Напомним, киевские власти решили национализировать крупнейший в стране коммерческий "ПриватБанк" в декабре 2016 года, объяснив это обеспечением стабильности финансовой системы страны. Коломойский тогда вынужден был покинуть Украину.

В апреле 2019 года Окружной административный суд Киева признал приватизацию финансового учреждения незаконной и нарушающей права акционеров в обход Конституции. Однако правительство обжаловало решение, затормозив отмену национализации, сообщает сайт kp.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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