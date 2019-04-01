2019-04-01T13:20:48+03:00
Выборы президента Украины 2019

Почему «победа» Зеленского — месть Порошенко от Коломойского

Публицист Сергей Мардан рассказал «КП», как беглый олигарх наказал украинского президента
Роман ГОЛОВАНОВ
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Kомик обгоняет действующего главу государства по числу голосов почти в два разаKомик обгоняет действующего главу государства по числу голосов почти в два разаФото: REUTERS
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ЦИК Украины подсчитал уже более 70% голосов избирателей. Уже очевидно, что будет второй тур. И встретятся в нем Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Причем комик обгоняет действующего главу государства по числу голосов почти в два раза. Мы попросили прокомментировать промежуточные итоги выборов публициста Сергея Мардана.

«РАСПРАВА УДАЛАСЬ»

- Сергей, вы думаете, что высокий результат Зеленского — это месть от олигарха Коломойского презеденту Порошенко. Почему?

- В России все немножко подзабыли о перипетии двухлетней давности, когда Порошенко начал откровенно гасить Коломойского. У него отняли «Приватбанк», забрали «Укрнафту». Его лишили основных активов и вынудили уехать из страны. Коломойский во всех своих проблемах обвинял лично Порошенко и везде говорил, что он ему отплатит.

Владимир Зеленский: из шута в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентских выборов на Украине

Что касается Зеленского — его происхождения, политической истории — такие фигуры просто не могут взяться из неоткуда. Трудно представит вещь более далекую от политики, чем шоу-бизнес. Зеленский — это политический проект, в котором срослись интересы разных людей. Генеральный продюсер проекта – Игорь Коломойский.

В России все немножко подзабыли о перипетии двухлетней давности, когда Порошенко начал откровенно гасить Коломойского Фото: ТАСС

В России все немножко подзабыли о перипетии двухлетней давности, когда Порошенко начал откровенно гасить КоломойскогоФото: ТАСС

- Месть удалась?

- Безусловно! Думаю, даже если во втором туре победит Порошенко (что невероятно), стратегическая инициатива остается за Коломойским.

Осенью на Украине - парламентские выборы. И то, что случилось сейчас, получит продолжение в сентябре. Вместо Приватбанка Коломойский может получить контрольный пакет в украинской Раде. Он показал себя самым сильным политическим игроком на Украине. Депутаты увидели, что на Коломойского можно работать: в 2015 году он спас для Киева Юго-Восток, а теперь чужими руками выиграл президентские выборы.

Выборы на Украине: предварительные итоги.Уже очевидно: второй тур выборов на Украине неизбежен. За кресло президента, вероятно, будут бороться актёр-юморист Зеленский и политик-бизнесмен Порошенко. Но у комика шансов больше.

«УКРАИНЦЫ СТРАДАЮТ ПО-ГОГОЛЕВСКИ »

- Может ли Зеленский победить во втором туре?

- Математика - наука стройная. Нужно принять: на Украине специфическая, но демократия. Если у одного кандидата 33% голосов, а у другого менее 18% - у меня нет оснований предполагать, что результаты могут поменяться.

Зеленский — это политический проект, в котором срослись интересы разных людей Фото: REUTERS

Зеленский — это политический проект, в котором срослись интересы разных людейФото: REUTERS

- Что-то дало сбой?

- Люди устали за эти пять лет. Нельзя так долго рассказывать про войну. Коломойский на днях сказал, что ситуация в Керченском проливе была провокацией. Это понимают и миллионы избирателей. Они знают, что Порошенко разыгрывает свою военную карту.

Как показали выборы, ее влияние крайне ограничены. Несмотря на показные истерики про АТО, можно посмотреть на статистику потерь ВСУ. Это около 200 человек в год. Для большой армии это, обычно, статпогрешность. Это значит, что никаких боевых действий нет.

- А страдают опять простые украинцы?

- Простодушные же украинцы в этой драме традиционно выступают в унизительном гоголевском амплуа - как наивные и добросердечные недотепы.

Украинцы выбирают президента.На Украине 31 марта проходят выборы президента. Украинцы выбирают главу государства из 39 кандидатов

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Про войну олигархов все в курсе»

Невозможно утаить шило в мешке. Из каждого утюга в Киеве и других города Петр Порошенко рассказывал, что Зеленский это марионетка Коломойского. А так ли это на самом деле?

- Всем известно, что бежавший из Украины олигарх Игорь Коломойский давно раскручивал Зеленского, - поделился с «КП» украинский политик Олег Царев. - И канал «1+1», и студия «95 квартал» принадлежат Коломойскому. И Коломойский, бежавший из Украины, продолжает «юморить» через Зеленского. Он дал ему на выборах организационную поддержку, а деньги на кампанию собирал сам штаб комика. Порошенко потратил на выборы 15 миллионов долларов, а Зеленский — 3,5 миллионов. Это в 4 раза меньше. Потому что украинцы знали, что за Зеленским стоит Коломойский, но все равно шли за него голосовать. Шли против Порошенко. Все эти битвы Коломойского и Порошенко — война олигархов. Но управлять Зеленским будут «западные партнеры», которые уже дежурят в его штабе.

ЕЩЕ МНЕНИЕ

Сериал «Слуга народа» может превратиться в политическое реалити-шоу

Публицист Георгий Бовт рассказал «КП», каковы шансы у бывшего кавээнщика Владимира Зеленского стать президентом Украины и чего ждать от него России (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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