2019-05-19T19:34:54+03:00
Политика

Кабмин Украины обжаловал решение суда о незаконной национализации Приватбанка

Подача жалобы препятствует вступлению в силу решения от 18 апреля об отмене национализации банка
Марина ВЕНЦОВА
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Правительство Украины обжаловало решение суда по ПриватбанкуПравительство Украины обжаловало решение суда по ПриватбанкуФото: REUTERS
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Украинское правительство обжаловало решение суда в Киеве о признании незаконной национализации Приватбанка и отмены данного решения.

Жалоба подана через Окружной административный суд 16 мая. Таким образом, как пишет агентство «Украинские новости» подача жалобы препятствует вступлению в силу решения суда от 18 апреля об отмене национализации Приватбанка.

Окружной административный суд Киева, как ранее писал сайт kp.ru, 18 апреля признал национализацию Приватбанка неправомерным вмешательством государства в права акционеров банка, а, следовательно, нарушением Конституцию Украины.

Напомним, в декабре 2016 года Киев принял решение национализировать крупнейший в стране коммерческий банк - ПриватБанк бизнесмена Игоря Коломойского. Украинского правительство заявило, это такие действия властей «обеспечат стабильности в финансовой системе страны».

ИСТОЧНИК KP.RU

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