Выпавшая в окно свидетельница по делу Кокорина и Мамаева вернулась в Россию

СЕГОДНЯ 15:46 2019-05-23T15:46:01+03:00

По пути домой девушке стало плохо в самолете и ее сразу же доставили в медпункт

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Свидетельница по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, выпавшая 11 мая из окна квартиры в Чехии, вернулась в Россию. Екатерину Бобкову привезли в страну, теперь лечение она продолжил дома. Ее адвокат рассказал, что по дороге Екатерине стало плохо в самолете и с трапа ее сразу же доставили в медпункт. Восстановление будет долгим, так как у пострадавшей тяжелые травмы – переломы ребер, повреждения внутренних органов.

- С первой задачей мы справились – улажены бумажные формальности, и девушка вернулась в Россию. Надеюсь, что по итогам перелета ей не станет хуже, - отметил управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов

Возвращения на родину ждет хороший друг Екатерины Бобковой рэпер Птаха. Исполнитель рассказал, что для помощи девушке собирали деньги всем миром, получилось больше двух миллионов.

- Для меня странно, что взрослый человек упал с четвертого этажа сам по себе. Катя очень позитивная, веселая. Человек, который никогда не замолкает и поэтому друзья часто берут ее с собой, если куда-то едут. Да у нее своеобразные приколы, порой она шутит странно, бывает вульгарно. Именно так интерпретировали видео из истории с футболистами, на нее набросились СМИ, жены парней. Но она сильно переживала, Кокорин и Мамаев действительно ее друзья, - цитирует телеканал «360» слова Давида Нуриева (настоящее имя рэпера).

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ИСТОЧНИК KP.RU