В чешской полиции рассказали, как свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Россиянка Екатерина Бобкова, которая была одной из ключевых свидетельниц по делу футболистов Кокорина и Мамаева, продолжает находиться в чешской больнице. Напомним, 11 мая девушка выпала из окна жилого дома в курортном горном городке Шпиндлерув-Млин на севере Чехии.

- Состояние у Кати критическое, - сообщила в соцсетях ее подруга, модель Ларита Торуа. - Сделали несколько операций.

katenkapugovka Странно, но мне проще обнажить свое тело, нежели душу...

По словам девушки, врачи диагностировали у Бобковой переломы таза и ребер, контузию легких, повреждение селезенки, внутричерепное кровотечение.

- На данный момент ввели в состояние искусственной комы, - говорит Торуа.

В Посольстве РФ в Чехии инцидент уже подтвердили. Пострадавшая девушка сейчас действительно находится в реанимации - ее перевезли в больницу города Градец-Кралове.

Тем временем в чешской полиции рассказали журналистам, что случившееся с Бобковой - несчастный случай. Девушка была на вечеринке в квартире своих друзей. Выпивали. В какой-то момент девушка вышла на балкон покурить. Предполагают, что она потеряла равновесие и перевалилась через перила.

katenkapugovka Давай-те поиграем

- Катины родители сейчас пытаются вылететь в Чехию, чтобы быть с ней рядом, - рассказала «КП» одна из подруг Екатерины Бобковой. - Они сейчас собирают необходимые документы.

Тем временем друзья пострадавшей открыли в соцсетях сбор денег. Сообщается, что расходы на помощь медиков уже превысили размер туристической страховки.

Напомним, в ночь на 8 октября 2018 года Екатерина Бобкова (ее называют визажистом звезд) отдыхала в ночном клубе «Эгоист» в одной компании с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Рано утром молодые люди решили поехать позавтракать. На парковке у клуба произошла потасовка - футболисты избили постороннего водителя Виталия Соловчука. Бобкова, к слову, оказалась единственной, кто вроде как пытался защитить мужчину. Зато менее чем через час девушка на всю катушку поучаствовала в скандале, который развернулся в кофейне. Для начала (это осталось на видео из зала) Екатерина пыталась охмурить нападающего сборной России Александра Кокорина. Тот, если верить тем же записям, был вовсе не против. Бобкова садилась футболисту на колени, имитируя половой акт, потом они целовались, затем девушка залезла под стол, опять же, - имитируя оральный секс. А после того, как футболист Александр Кокорин ударил стулом чиновника Дениса Пака, Бобкова носилась по залу, швыряя со столов посуду. Свидетели говорят, что при этом красавица выкрикивала: «Я тут императрица, я тут главная!»

Отличилась девушка и в суде, когда ее вызывали свидетельницей. Прокурор вернулась к сцене в кофейне, где Бобкова сидела на коленях у Кокорина и они целовались. На заседании, на минуточку, присутствовала гражданская жена Кокорина, Дарья Валитова - у пары совместный маленький ребенок. Гособвинитель спросила, испытывала ли Бобкова к спортсмену половое влечение.

- Я не могла его испытывать. Я лесбиянка, - спокойно ответила визажистка, сорвав аплодисменты многочисленных журналистов.

Следующий вопрос касался других странных манипуляций с видеозаписи. Вроде как Екатерина втирала себе что-то в десна. Возможно, наркотик, и этим объясняется ее перевозбуждение в то утро?

- Я не употребляю наркотики, - сказала Бобкова. - Я и так волшебная.

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