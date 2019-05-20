2019-05-20T14:44:26+03:00
Происшествия

Свидетельницу по делу Кокорина и Мамаева, которая выпала из окна в Праге, доставят на лечение в Москву

Чешские врачи вывели Екатерину Бобкову из искусственной комы и дали добро на транспортировку [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Екатерина Бобкова.Екатерина Бобкова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Пожалуй , самая эпатажная участница судебного сериала с футболистами Кокориным и Мамаевым в главных ролях, свидетельница Екатерина Бобкова, на днях снова попала в новости. И на этот раз у красавицы, которая ранее на всю страну объявила себя лесбиянкой, статус потерпевшей.

Напомним, 11 мая девушка выпала из окна квартиры на четвертом этаже в жилом доме в Праге. Травмы были настолько серьезными, что медики ввели ее в состояние искусственной комы. Но россиянка быстро идет на поправку. Как удалось выяснить "КП", уже в ближайшее время девушку в сопровождении медиков доставят на родину.

- Ей сделали несколько операций. Сейчас Екатерина пошла на поправку, и в данный момент её состояние оценивается как стабильное - сообщили "КП" пресс-службе адвокатского бюро «Бишенов и Партнеры».

В Москве девушку будет встречать ее друг рэпер Птаха. В какой из клиник она продолжит лечение, пока не известно. Тем временем по мнению ее адвокатов, чешская полиция не спешит с расследованием происшествия. До сих пор непонятно, что именно привело к падению. Первоначально главной версией был несчастный случай. Якобы Екатерина выпала в открытое окно, когда пыталась дотянуться до сигарет. При этом известно, что в той квартире девушка была не одна. Криминальную версию событий исключать пока не спешат.

- Сейчас мы уточняют детали произошедшего с Екатериной Бобковой инцидента, - сообщил адвокат девушки Алим Бишенов

Екатерина Бобкова известна широкой аудитории как одна из пяти девушек, находившихся в компании Кокорина и Мамаева в момент инцидента с драками. В частности, Екатерина отдыхала с футболистами в одном из ночных клубов Москвы, а затем стала участником конфликта с водителем Виталием Соловчуком. Как призналась сама Бобкова во время заседания в Пресненском суде, она пыталась предотвратить эту драку.

- Просто потасовка... Как можно увидеть, кто кого ударил? По видео могу рассказать. На месте водителя я бы убежала. А водитель бежал, потом обернулся и встал. А нужно было бежать: беги, беги! Если бы он хотел убежать, то убежал бы. Я побежала туда и легла на водителя, чтобы это остановилось. Я с одной стороны подошла — не легла, потому что мне ребята сказали «не лезь». Со второго раза легла. Он лежал молча, потом встал, и ребята его даже проводили до машины, — говорила Бобкова в суде.

Также она была одним из участников событий в «Кофемании» на Никитской, где случилось столкновение с чиновниками. В нем она участия не принимала, но при этом присаживалась на колени к Кокорину-старшему, у которого есть гражданская жена Дарья Валитова и ребенок, а также, по утверждениям прокурора и некоторых свидетелей, целовалась с форвардом "Зенита".

Но эти факты девушка в суде опровергла. На всю страну она заявила, что мужчины ее вообще не интересуют.

- Я лесбиянка, - призналась в суде Екатерина.

Напомним, 8 мая Пресненский суд Москвы дал до полутора лет колонии футболистам, которые осенью прошлого года в течение нескольких часов избили в центре столицы водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука, главу департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин получил 1,5 года общего режима, его брат, студент Кирилл Кокорин, — 1,5 года. Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев приговорен к одному году и пяти месяцам. Столько же получил футболист любительской лиги Александр Протасовицкий. Обвиняемым будет зачтено в срок пребывание в СИЗО из расчета день за полтора. Таким образом, Мамаев и Протасовицкий должны отбыть в колонии 6,5 месяца, а братья Кокорины — 7,5 месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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