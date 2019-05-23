2019-05-23T16:16:49+03:00
Общество

Более 50 процентов москвичей предпочитают использовать виртуальные площадки вместо реальных магазинов

Люди стараются совершать покупки и оплачивать товары виртуально, чтобы сэкономить время
Елена АКИМОВА
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Большинство москвичей предпочитают покупать товары и оплачивать услуги в интернетеБольшинство москвичей предпочитают покупать товары и оплачивать услуги в интернетеФото: Анастасия Осипова
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Больше половины москвичей предпочитают совершать покупки и оплачивать услуги в виртуальном режиме. Это позволяет экономить не только средства, но и много времени. Исследование, которое было проведено департаментом информационных технологий Москвы и ICT.Moscow показало, что 53% пользователей отказываются от объективной реальности в пользу виртуальных площадок. Скорее всего в ближайшее время количество приверженцев IT-сервисов будет увеличиваться.

Респонденты в возрасте от 18 до 60 лет, опрошенные онлайн, пользуются цифровыми платформами в 99% случаев: две трети (71%) делают это почти ежедневно. Чаще всего посещают интернет-магазины (87%), онлайн-банки (85%) и различные транспортные сервисы (84%). Прежде всего это несет выгоду, уверены 71% опрошенных, удобно (75%) и экономит время (72%). Онлайн-покупки чаще всего совершают женщины (82%) и пользуются услугами доставки еды (51%).

— Есть огромный плюс перехода на такое потребление. Москва — огромный густонаселенный город с большими расстояниями. На все требуется время. Зарплаты в столице несколько выше и люди готовы переплачивать за доставку товара, но экономить свое время, - комментирует газете «Известия» координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев.

Безусловно есть у такого способа и минусы – это утечки данных, а также поле деятельности для всякого рода преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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