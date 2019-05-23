Дерматологи нашли новый способ защитить мужчин от рака

СЕГОДНЯ 16:28 2019-05-23T16:28:04+03:00

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Американские ученые установили взаимосвязь между усами у мужчин и развитием рака. Оказалось, что обладатели растительности на лице меньше склонны к онкологии.

В исследовании специалистов приняли участие около 200 мужчин, у которых врачи диагностировали предраковое состояние — актинический кератоз. Заболевание представляет собой наличие чешуйчатого пятна на коже, которое может перерасти в плоскоклеточную карциному (злокачественную опухоль).

Результаты эксперимента показали, что у мужчин, которые долгое время носили пышные усы длиной не менее сантиметра, риск развития заболевания снижался в 16 раз по сравнению с мужчинами, которые регулярно брились, пишет сайт телеканала «Звезда».

В своем исследовании ученые также учитывали фактор курения и возраст пациентов.

При этом стоит отметить, что заменить усы и оказать не менее благотворное воздействие может качественный солнцезащитный крем, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU