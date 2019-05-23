2019-05-23T16:28:04+03:00
Наука

Дерматологи нашли новый способ защитить мужчин от рака

Медики доказали пользу усов
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Ученые рассказали о пользе усовУченые рассказали о пользе усовФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Американские ученые установили взаимосвязь между усами у мужчин и развитием рака. Оказалось, что обладатели растительности на лице меньше склонны к онкологии.

В исследовании специалистов приняли участие около 200 мужчин, у которых врачи диагностировали предраковое состояние — актинический кератоз. Заболевание представляет собой наличие чешуйчатого пятна на коже, которое может перерасти в плоскоклеточную карциному (злокачественную опухоль).

Результаты эксперимента показали, что у мужчин, которые долгое время носили пышные усы длиной не менее сантиметра, риск развития заболевания снижался в 16 раз по сравнению с мужчинами, которые регулярно брились, пишет сайт телеканала «Звезда».

В своем исследовании ученые также учитывали фактор курения и возраст пациентов.

При этом стоит отметить, что заменить усы и оказать не менее благотворное воздействие может качественный солнцезащитный крем, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Суд продлил арест Абызова на два месяца
МИД РФ требует от Британии исчерпывающей официальной информации по «делу Скрипалей»
Захарова заявила о о необходимости соблюдать суверенитет Сирии
Больше 400 сотрудников МВД РФ погибли в прошлом году
Адвокат: наркотики нашли в квартире тещи Абызова
Зеленский: референдум о переговорах с Россией будет носить информационный характер
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов
В Реутове маршрутка с пассажирами влетела в здание детсада
"Тупой как бревно": Трамп разнес Тиллерсона в Twitter за подробности его первой встречи с Путиным
Лавров пригласил главу белорусского МИДа на разговор
Зеленский заявил, что проведет опрос по поводу формата переговоров с Россией
Более 50 процентов москвичей предпочитают использовать виртуальные площадки вместо реальных магазинов
Депутат Рады передал в генпрокуратуру Украины документ, где фигурирует Манафорт
Госдума обязала делать фотофиксацию при ТО автомобилей
Выпавшая в окно свидетельница по делу Кокорина и Мамаева вернулась в Россию
Песков: идея Минтруда реорганизовать ПФР – идеологически новая история
Законопроекты Зеленского попадут в Раду после формирования большинства
Зеленский сообщил, что не намерен проводить переговоры с Москвой
Литва приняла резолюцию о противодействии возвращению РФ в ПАСЕ
Володин предложил отменить визы между Вьетнамом и Россией
На севере Китая установилась аномальная жара
Санкции США против Huawei в компании посчитали опасным прецедентом
Американский суд зарегистрировал иск «ПриватБанка» против Коломойского