Дерматологи нашли новый способ защитить мужчин от рака
Американские ученые установили взаимосвязь между усами у мужчин и развитием рака. Оказалось, что обладатели растительности на лице меньше склонны к онкологии.
В исследовании специалистов приняли участие около 200 мужчин, у которых врачи диагностировали предраковое состояние — актинический кератоз. Заболевание представляет собой наличие чешуйчатого пятна на коже, которое может перерасти в плоскоклеточную карциному (злокачественную опухоль).
Результаты эксперимента показали, что у мужчин, которые долгое время носили пышные усы длиной не менее сантиметра, риск развития заболевания снижался в 16 раз по сравнению с мужчинами, которые регулярно брились, пишет сайт телеканала «Звезда».
В своем исследовании ученые также учитывали фактор курения и возраст пациентов.
При этом стоит отметить, что заменить усы и оказать не менее благотворное воздействие может качественный солнцезащитный крем, пишет сайт argumenti.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU