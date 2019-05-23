Легенде советской кинологии поставят надгробный памятник

СЕГОДНЯ 18:59 2019-05-23T18:59:23+03:00

Кроме того, имя Александра Мазовера получила новая интернациональная выставка собак, которая будет ежегодно проходить в России

Изменить размер текста: A A

На Николо-Архангельском кладбище Москвы в ближайшее время обновят место захоронения знаменитого советского кинолога Александра Мазовера. Такое решение принял Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, церемония закладки памятника состоится 23 мая.

Президент РКФ рассказал "КП", что ему написала женщина, которая посещает могилу Мазовера, и рассказала о более чем скромном памятнике знаменитому специалисту. 9 мая Владимир Голубев, по его словам, сам побывал на кладбище и увидел на памятном знаке только имя и даты рождения и смерти.

- И это могила одного из самых известных людей в отечественной кинологии! Мы не должны забывать тех, кто всю жизнь посвятил нашему общему делу. Мое решение многие расценят как эмоциональный порыв, но я считаю его правильным. Пусть это будет еще один вклад РКФ в поддержку отечественной кинологии, - подчеркнул президент РКФ.

Это могила одного из самых известных людей в отечественной кинологии

Кроме того, имя Александра Мазовера получила новая интернациональная выставка собак, которая будет ежегодно проходить в России. Первый Мемориал Мазовера состоится уже в эти выходные, 25-26 мая, в МВЦ «Крокус-Экспо». В рамках мемориала состоится Первая Всемирная выставка собак российских пород.

ИСТОЧНИК KP.RU