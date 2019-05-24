Spiegel: Германия собирается сменить своего посла в России

СЕГОДНЯ 04:21 2019-05-24T04:40:27+03:00

Рюдигер фон Фрич возглавляет посольство Берлина в Москве с 2014 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Правительство ФРГ намерено сменить посла Германии в России, уже этим летом пост главы дипломатического представительства Берлина в Москве вместо Рюдигера фон Фрича займет руководитель политического департамента Минобороны Геза Андреас фон Гейр, сообщает Der Spiegel.

Как отмечает издание, до работы в немецком оборонном ведомстве 57-летний фон Гейр, как и нынешний посол фон Фрич, занимал должность вице-президента Федеральной разведывательной службы (BND). Опыт разведчика, как отмечает газета, – это большой плюс для службы главой дипмиссии в России, причем должность посла в Москве считается в немецком МИД ключевой.

По информации Spiegel, фон Гейр в ведомстве курирует международные контакты, а также отвечает за организацию зарубежных поездок министра обороны Урсулы фон дер Ляйен, считается ее близким соратником и доверенным лицом. Кроме того, он не менее двух раз в год ездит в Москву для переговоров с российскими коллегами.

Напомним, Рюдигер фон Фрич возглавляет посольство Берлина в Москве с 2014 года.

ИСТОЧНИК KP.RU