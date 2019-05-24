Spiegel: Германия собирается сменить своего посла в России
Правительство ФРГ намерено сменить посла Германии в России, уже этим летом пост главы дипломатического представительства Берлина в Москве вместо Рюдигера фон Фрича займет руководитель политического департамента Минобороны Геза Андреас фон Гейр, сообщает Der Spiegel.
Как отмечает издание, до работы в немецком оборонном ведомстве 57-летний фон Гейр, как и нынешний посол фон Фрич, занимал должность вице-президента Федеральной разведывательной службы (BND). Опыт разведчика, как отмечает газета, – это большой плюс для службы главой дипмиссии в России, причем должность посла в Москве считается в немецком МИД ключевой.
По информации Spiegel, фон Гейр в ведомстве курирует международные контакты, а также отвечает за организацию зарубежных поездок министра обороны Урсулы фон дер Ляйен, считается ее близким соратником и доверенным лицом. Кроме того, он не менее двух раз в год ездит в Москву для переговоров с российскими коллегами.
Напомним, Рюдигер фон Фрич возглавляет посольство Берлина в Москве с 2014 года.
ИСТОЧНИК KP.RU