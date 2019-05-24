Магистральный газопровод горит в Пермском крае

СЕГОДНЯ 07:58 2019-05-24T08:18:47+03:00

Пострадавших и последствий для потребителей нет

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Магистральный газопровод СРТО – Урал горит в Чусовском районе Пермского края. Разрыв трубы диаметром 1400 мм с последующим возгоранием произошел около 3:45 по московскому времени. Об этом в пятницу сообщил Ситуационно-аналитический центр Минэнерго.

В настоящий момент ведутся аварийно-восстановительные работы. По данным Центра, пострадавших в результате пожара для потребителей нет. Транспортировка газа осуществляется в прежних объемах путем загрузки дополнительных мощностей.

Со своей стороны, в Главном управлении МЧС сообщили, что ближайший населенный пункт от места пожара расположен в 7 километрах. Угрозы распространения пожара на лесной массив нет. «Для контроля за ситуацией на месте работают оперативные группы", - цитирует данные ведомства Интерфакс.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, жители Чусового, а также близлежащих районов проснулись в пятницу, 24 мая, от сильного хлопка. В домах начали трещать окна и тряслись стены. Утреннее небо озарило яркое пламя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/710738" frameborder="0"></iframe> Пожар вспыхнул на магистральном газопроводе в Пермском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU