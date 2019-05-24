СЕГОДНЯ 08:39 2019-05-24T09:03:36+03:00

Президент США Дональд Трамп подключил разведку США к расследованию слежки на выборах в 2016 году Фото: REUTERS

Американский лидер также делегировал генпрокурору страны все полномочия по рассекречиванию информации, относящейся к этому расследованию

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Разведывательному сообществу поручено оказывать содействие генеральному прокурору Соединенных Штатов Уильяму Барру в расследовании слежки, которую вело Федеральное бюро расследований во время предвыборной кампании 2016 года. Такое распоряжение дал президент США Дональд Трамп.

«Трамп поручил разведывательному сообществу быстро и в полной мере сотрудничать с генеральным прокурором в расследовании деятельности по слежке во время президентских выборов 2016 года», - сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс.

Отмечается также, что американскому генпрокурору были делегированы все полномочия по рассекречиванию информации, которая относится к этому расследованию.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, что расследование приписываемого России «вмешательства» в президентские выборы в США началось с пьяной болтовни в баре.

ИСТОЧНИК KP.RU