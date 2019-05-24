В российской армии появилась должность главного сержанта

СЕГОДНЯ 10:24 2019-05-24T10:24:45+03:00

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С этого года в российских вооруженных силах появилась новая должность - главный сержант. Это следует из пресс-релиза, распространенного в пятницу, 24 мая.

"Главный сержант – это первый помощник командира подразделения, способный заменить на время офицера, обеспечить дисциплину и личным примером настроить солдатский коллектив на достижение успеха в боевой подготовке и профессиональной выучке", – пояснил командующий войсками ЮВО Александр Дворников.

Нововведение должно поднять авторитет сержантского состава, положительно повлиять на дисциплину и порядок в подразделениях. Людям на этой должности выделят кабинет в клубе воинской части.

Отметим, идея о появлении этой должности впервые прозвучала еще в 2011 году. Её озвучивал заместитель министра обороны Николай Панков. Аналогичная должность есть в армии Соединенных Штатов Америки.

ИСТОЧНИК KP.RU