СЕГОДНЯ 10:52 2019-05-24T10:57:10+03:00

Наталия Басовская умерла на 79-м году жизни

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 24 мая, стало известно, что умерла Наталия Басовская, советский и российский историк. Об этом сообщила декан факультета журналистики Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Наталия Макарова.

Также эту информацию подтвердила ее дочь Евгения, передает «Эхо Москвы». Наталия Басовская умерла в возрасте 78 лет.

С 70-х годов Басовская как историк выступала в теле- и радиоэфире. На «Эхе Москвы» вместе с главным редактором радиостанции Алексеем Венедиктовым она вела историческую передачу «Не так». С 2006 года Басовская принимала участие в программе «Все так».

Басовская - доктор исторических наук, профессор. Она специализировалась на изучении истории средних веков Западной Европы, оставила после себя более 150 работ. Работала заведующей кафедрой всеобщей истории историко-архивного института РГГУ, стояла у истоков создания университета.

ИСТОЧНИК KP.RU