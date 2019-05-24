Краснокнижный гривистый волк стал новым обитателем Московского зоопарка

СЕГОДНЯ 11:11 2019-05-24T11:11:09+03:00

Краснокнижный волк уже освоился на новом месте.

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В Московском зоопарке прописался новый зверь - гривистый волк. Краснокнижное животное привезли к нам из Берлина.

"В Московский зоопарк из берлинского "Тирпарка" приехал гривистый волк. Пятилетний самец Фалькао составит пару с трехгодовалой волчицей Эмилией, которую в 2017 году привезли в столичный зоосад из чешского Брно. Гривистые волки занесены в Международную Красную книгу", - сообщается на сайте мэра Москвы.

Самца везли из-за границы с особой целью. Он должен стать "участником" европейской программы по сохранению популяции гривистых волков в неволе. По словам директора зоопарка Светланы Акуловой, волк хорошо перенес дорогу и уже освоился.

Отметим, гривистые волки встречаются в Латинской Америке. К сожалению, их популяция сокращается из-за браконьеров и уничтожения мест их обитания.

ИСТОЧНИК KP.RU