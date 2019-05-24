2019-05-24T13:04:44+03:00
Общество

Американец покорил вершины семи континентов и умер на Эвересте

На спуске у мужчины случился сердечный приступ
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Пик ЭверестаПик ЭверестаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американец Дон Кэш скончался после того, как исполнил свою мечту о покорении вершин семи континентов. Последней высотой, на которую поднялся мужчина, стал Эверест.

Семья активиста рассказала, что 55-летний Кэш бросил работу, чтобы вступить в «Клуб семи вершин». В это сообщество входят люди, которые мечтают покорить самые высокие точки на всех семи континентах.

Во время одного из восхождений мужчина потерял несколько пальцев в результате обморожения, однако даже это не заставило его бросить задуманное. Седьмой и финальной точкой на пути Дона Кэша к его мечте для стал Эверест, пишет сайт argumenti.ru.

Однако этого восхождения альпинист пережить не смог. На сегодняшний день родные Кэша не знают точно, что стало причиной его гибели. По предварительным данным, уже на обратном пути, во время спуска, у мужчины случился сердечный приступ.

«Он научил нас, что нет ничего невозможного», - цитирует слова дочери Кэша сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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