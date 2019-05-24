2019-05-24T13:57:40+03:00
Общество

Том Хэнкс не показал документы и остался без пива на фестивале

62-летний актер 20 минут спорил с продавцом, но кружку с пенным так и не увидел
Григорий ЛЕОРДА
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Том Хэнкс все же смог попить пива. Но гораздо позже.Том Хэнкс все же смог попить пива. Но гораздо позже.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Известный американский актер Том Хэнкс рассказал о случае, который произошел с ним на кантри-фестивале Stagecoach. Бородатый 62-летний мужчина не смог доказать продавцам, что имеет право на бокал холодненького пива. Женщины за прилавком в течение 20-минут требовали от актера документы, но так и не получили их.

«Вы не продадите мне его, потому что думаете, что я несовершеннолетний? Мне 62 года, и вы знаете меня», — заявил актер и сдался.

Веселую историю актер поведал на шоу Эллен Дедженерес, запись доступна на YouTube-канале TheEllenShow. По словам Хэнкса, на фестивале он был с супругой Ритой Уилсон. Она должна была выступить на сцене.

Удовлетворить свои желания мужчина смог лишь спустя полтора часа. Один из работников фестиваля выдал артисту браслет, который позволил ему купить алкоголь.

Cайт kp.ru рассказывал о том, кто Том Хэнкс купил УАЗик-«буханку» и отправился на нем в поход.

ИСТОЧНИК KP.RU

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