Метеорологи прогнозируют «жаркий сюрприз» в Москве к концу мая

СЕГОДНЯ 15:15 2019-05-24T15:15:26+03:00

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В последние весенние дни, по прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве может составить 30 градусов тепла.

«Столичная погода в последней пятидневке мая готова преподнести жаркий сюрприз. Средняя суточная температура воздуха в городе превысит даже июльские значения», - говорится в сообщении портала «Метеоновости».

Так, в понедельник, 27 мая, в Москве и области будет переменная облачность, но без существенных осадков. Днем температура составит около 18-20 градусов выше нуля, вечером - 10-12 градусов со знаком плюс.

А вот уже со вторника, 28 мая, ожидается существенный рост температуры. Воздух прогреется до 20-24 градусов. Настоящая жара придет в Москву с середины недели. 29 мая местами пройдут небольшие дожди, температура воздуха будет достигать отметки 27-28 градусов, а в последних числах месяца температура может подняться и до плюс 30 градусов.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, погода в Москве на 24 мая 2019 года ожидается без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU