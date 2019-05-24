2019-05-24T15:15:26+03:00
Общество

Метеорологи прогнозируют «жаркий сюрприз» в Москве к концу мая

Температура воздуха прогреется до плюс 30 градусов
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Синоптики прогнозируют «жаркий сюрприз» в Москве к концу маяСиноптики прогнозируют «жаркий сюрприз» в Москве к концу маяФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

В последние весенние дни, по прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве может составить 30 градусов тепла.

«Столичная погода в последней пятидневке мая готова преподнести жаркий сюрприз. Средняя суточная температура воздуха в городе превысит даже июльские значения», - говорится в сообщении портала «Метеоновости».

Так, в понедельник, 27 мая, в Москве и области будет переменная облачность, но без существенных осадков. Днем температура составит около 18-20 градусов выше нуля, вечером - 10-12 градусов со знаком плюс.

А вот уже со вторника, 28 мая, ожидается существенный рост температуры. Воздух прогреется до 20-24 градусов. Настоящая жара придет в Москву с середины недели. 29 мая местами пройдут небольшие дожди, температура воздуха будет достигать отметки 27-28 градусов, а в последних числах месяца температура может подняться и до плюс 30 градусов.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, погода в Москве на 24 мая 2019 года ожидается без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава Генштаба ВСУ считает, что Украина потеряла Крым еще до 2014 года
Запрет уличных табло с курсами валют вступил в силу
Премьер Украины Гройсман передал заявление об отставке в Раду
В Кремле назвали цель отправки российских военных специалистов в Конго
Медведчук заявил, что отказывается участвовать в переговорах по Донбассу
Филарет отказался подписывать устав "новой церкви" Украины
Порошенко стал фигурантом третьего уголовного дела
КНДР: возобновление переговоров с Вашингтоном - отдаленная перспектива
Мария Захарова прокомментировала уход Терезы Мэй в отставку
Путину докладывают о расследовании дела полковника ФСБ Черкалина
Партия Петра Порошенко решила убрать его имя из названия
Герман Греф снова станет главой Сбербанка
МВФ прогнозирует сохранение темпов роста ВВП России в текущем году
Минпросвещения осудило акцию школьников с вызывающими фото в Приморье
Минпросвещения не хочет вводить в школах должность замдиректора по безопасности
Путин обсудил с Совбезом РФ проблемы, затронутые в телефонном разговоре с Меркель и Макроном
В Москве похоронили погибшего при пожаре в самолете бортпроводника Максима Моисеева