2019-05-24T15:48:36+03:00
В мире

Порошенко стал фигурантом третьего уголовного дела

Экс-президента Украины подозревают в отмывании 300 млн долларов
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Бывший президент Украины Петр Порошенко.Бывший президент Украины Петр Порошенко.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Петр Порошенко стал фигурантом очередного, уже третьего, уголовного дела. Государственное бюро расследований начало производство дела по факту легализации 300 миллионов долларов США. Об этом в соцсетях сообщил юрист, который стал автором заявления на пятого президента Украины.

"Сегодня ГБР зарегистрировало новое уголовное производство и начало расследование по факту легализации Порошенко преступных доходов при офшорных манипуляциях на сумму 300 млн долларов США по сделке продажи завода «Кузни на Рыбальском»", - написал Юрий Портнов.

Ранее по заявлению все того же Портнова Государственное бюро расследований начало следствие по делу о государственной измене в связи с инцидентом в Керченском проливе. Другое дело возбудили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре Украины за хищение средств компании "Центрэнерго". Экс-президент заявил, что уголовные дела против него инициировали «враги Украины».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава Генштаба ВСУ считает, что Украина потеряла Крым еще до 2014 года
Запрет уличных табло с курсами валют вступил в силу
Премьер Украины Гройсман передал заявление об отставке в Раду
В Кремле назвали цель отправки российских военных специалистов в Конго
Медведчук заявил, что отказывается участвовать в переговорах по Донбассу
Филарет отказался подписывать устав "новой церкви" Украины
КНДР: возобновление переговоров с Вашингтоном - отдаленная перспектива
Мария Захарова прокомментировала уход Терезы Мэй в отставку
Путину докладывают о расследовании дела полковника ФСБ Черкалина
Партия Петра Порошенко решила убрать его имя из названия
Метеорологи прогнозируют «жаркий сюрприз» в Москве к концу мая
Герман Греф снова станет главой Сбербанка
МВФ прогнозирует сохранение темпов роста ВВП России в текущем году
Минпросвещения осудило акцию школьников с вызывающими фото в Приморье
Минпросвещения не хочет вводить в школах должность замдиректора по безопасности
Путин обсудил с Совбезом РФ проблемы, затронутые в телефонном разговоре с Меркель и Макроном
В Москве похоронили погибшего при пожаре в самолете бортпроводника Максима Моисеева