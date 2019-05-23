2019-05-23T09:57:47+03:00
В мире

Порошенко обвиняют в отмывании 300 млн долларов

Юрист Андрей Портнов подает заявление в Госбюро расследований
Григорий ЛЕОРДА
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Бывший президент Украины Петр Порошенко.Бывший президент Украины Петр Порошенко.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Экс-президент Украины Петр Порошенко на днях может стать фигурантом еще одного, уже третьего, уголовного дела. Новый иск против него готовит юрист Андрей Портнов. Этот человек намерен подать заявление в Госбюро расследований и доказать вину бывшего главы государства в отмывании 300 миллионов долларов. Об этом юрист сообщил в свой Telegram-канале "PORTNOV".

"Друзья, завтра утром подаю в ГБР одно из ключевых заявлений о преступлениях Порошенко, - отмывании средств и неуплате налогов на «Кузне на Рыбальском». Фабула - Порошенко легализовал 300 млн долларов доходов через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счёт украденных у украинской армии средств", - написал Портнов.

Со слов юриста, в рамках этого расследования он будет добиваться "максимально быстрого решения суда об аресте активов фигуранта в Украине и по всему миру".

Напомним, ранее по заявлению все того же Портнова Государственное бюро расследований начало следствие по делу о государственной измене в связи с инцидентом в Керченском проливе. На днях Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины возбудило уголовное дело против Порошенко и ряда других лиц за хищение средств компании "Центрэнерго". Экс-президент заявил, что уголовные дела против него инициировали «враги Украины».

ИСТОЧНИК KP.RU

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