Крупное ДТП на Ленинградском шоссе в Подмосковье: три человека погибли
В субботу, 25 мая, произошло крупное ДТП на 47 километре Ленинградского шоссе в Подмосковье. В результате аварии три человека погибли, еще три человека пострадали.
Как рассказали очевидцы "Комсомольской правде", в аварию попали четыре автомобиля - фура, грузовик Хендай, Сузуки и Рено Лестер.
В аварии участвовали 4 автомобиляФото: предоставлено очевидцем
"ДТП произошло на 47-м км Ленинградского шоссе. Столкнулись фура и три легковых автомобиля. В результате погибли три человека", - сообщил представитель пресс-службы подмосковного главка МВД.
Последствия ДТП на Ленинградском шоссеФото: предоставлено очевидцем
На месте случившегося работают представители ДПС и экстренных служб. Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.
По словам очевидцев, из трех пострадавших в аварии человек один отказался от услуг медиков.
Дтп на 47 км Ленинградского шоссе.Погибло 3 человека, пострадало 2
ИСТОЧНИК KP.RU