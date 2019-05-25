Крупное ДТП на Ленинградском шоссе в Подмосковье: три человека погибли

СЕГОДНЯ 08:32 2019-05-25T09:19:47+03:00

Три человека погибли в ДТП на Ленинградском шоссе Фото: предоставлено очевидцем

Еще три человека пострадали, один из них отказался от медицинской помощи

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В субботу, 25 мая, произошло крупное ДТП на 47 километре Ленинградского шоссе в Подмосковье. В результате аварии три человека погибли, еще три человека пострадали.

Как рассказали очевидцы "Комсомольской правде", в аварию попали четыре автомобиля - фура, грузовик Хендай, Сузуки и Рено Лестер.

В аварии участвовали 4 автомобиляФото: предоставлено очевидцем

"ДТП произошло на 47-м км Ленинградского шоссе. Столкнулись фура и три легковых автомобиля. В результате погибли три человека", - сообщил представитель пресс-службы подмосковного главка МВД.

Последствия ДТП на Ленинградском шоссеФото: предоставлено очевидцем

На месте случившегося работают представители ДПС и экстренных служб. Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

По словам очевидцев, из трех пострадавших в аварии человек один отказался от услуг медиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/710949" frameborder="0"></iframe> Дтп на 47 км Ленинградского шоссе.Погибло 3 человека, пострадало 2

ИСТОЧНИК KP.RU