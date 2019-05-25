2019-05-25T12:40:47+03:00
Происшествия

Самолет Cessna упал в океан у берегов Флориды

По меньшей мере один человек погиб
Екатерина БОЛГОВА
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У берегов Флориды в океан упал бизнесджет CessnaУ берегов Флориды в океан упал бизнесджет CessnaФото: REUTERS
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В Атлантический океан у берегов американского штат Флорида упал небольшой самолетCessna Citation V. В результате происшествия погиб, по меньшей мере, один человек.

Как сообщило Федеральное авиационное управления США, на борту самолета, по предварительной информации, был только летчик.

Крушение бизнесджета произошло в 200 км от порта Форт-Лодердейл. Воздушное судно направлялось во Флориду из штата Иллинойс. По информации властей, связь с самолетом пропала примерно за час до происшествия.

Газета The New York Times написала, что после потери связи диспетчеров с экипажем Cessna к самолету были направлены два военных истребителя F-15. С приближением военных самолетов бизнесджет начал резкое снижение, после чего рухнул. Отмечается со ссылкой на представителя Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки, что истребители не открывали огонь по Cessna.

ИСТОЧНИК KP.RU

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