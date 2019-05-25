Иосиф Пригожин пообещал дочери Алсу фантастическую карьеру

СЕГОДНЯ 18:17 2019-05-25T18:17:50+03:00

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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает, что дочь Алсу Микелла Абрамова – очень талантливая девочка и, если ее родители обратятся к нему, то он готов утроить ее к себе.

«Микелла действительно талантливая девочка, - сказал он радиостанции «Говорит Москва». - Я готов ее поддержать, я абсолютно уверен, если Микелла не передумает, то шансы у нее фантастические, она очень талантливая».

По мнению Пригожина, Первый канал принял очень мудрое решение, объявив всех участников конкурса, в том числе Микеллу, победителями.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, гендиректор Первого канала Константин Эрнст в ходе спецвыпуска шоу, который состоялся 24 мая назвал победителями проекта всех финалистов. Это девять человек: Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян и Мариам Абделькадер, а также Микелла Абрамова, победа которой была аннулирована. Все финалисты шестого сезона проекта «Голос.Дети» получат по 1 млн рублей.

Голос.Дети-6. Специальный выпуск от 24.05.2019. Голос.Дети телепроект, который призван дарить только позитивный опыт каждому из участников. Каждый участник становится членом большой семьи Голоса . А в трудную минуту семьи становятся еще более сплоченными. Первый канал принял беспрецедентное решение провести отдельный специальный выпуск проекта Голос.Дети в прямом эфире с участием всех финалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU