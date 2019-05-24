Шоу «Голос. Дети»: Константин Эрнст объявил настоящего победителя без Микеллы Абрамовой

Великий и могучий русский всегда оставляет пространство для маневра в любой безвыходной ситуации. И даже после аннулирования результатов финала детского «Голоса» (победа Микеллы Абрамовой была признана нечестной аналитиками Group-IB, потому что в пользу девочки зафиксировали 38 000 фейковых голосов) Первый канал провел спецвыпуск, в котором не имел права согласно регламенту формата перевыбирать победителя, поэтому просто «подвел итоги сезона».

Началось с того, что виновница торжества Микелла Абрамова не явилась. Организаторы проекта всеми силами старались убедить родителей вокалистки, что провокации исключены, даже вход прессы на мероприятие был закрыт, но это не помогло. Родители девочки остались вместе с ней дома. Но это не помешало эфиру. В некотором смысле даже наоборот.

Победа Микеллы Абрамовой была признана нечестной аналитиками Group-IB. Фото: Максим ЛИ

Финалисты шестого сезона шоу спели попурри из трех композиций. Тройка Валерия Меладзе — Ержан Максим, Анастасия Сисаури и Михаил Григорян — спели фрагмент его шлягера «Не тревожь мне душу, скрипка». Участники команды Пелагеи исполнили куплет из ее хита «Казак». А Нино Чеснер и Роберт Багратян, оставшиеся вокалисты команды Светланы Лободы, бодро зарядили «Твои глаза» наставницы.

Фрагмент специального выпуска Голос.Дети от 24.05.2019 .Песня Казак вошла в дебютный альбом Пелагея 2003 года. Песня Не тревожь мне душу, скрипка вошла в дебютный альбом Валерия Меладзе Сэра 1995 года. Песня Твои глаза вошла в альбом H2Lo 2017 года.

После этого каждый финалист исполнил по одной песне сольно. Наставники отсутствовали — зато они передали видео-привет подопечным, записав короткие ролики со словами поддержки.

Ведущий Дмитрий Нагиев сдержанно острил и периодически напоминал, что в финале выпуска состоится подведение итогов шестого сезона. «Нашей сказке недалеко до развязки», — подогревал интригу шоумен. Что это означает — не уточнялось.

Особенно яркими и эмоциональными получились номера у Роберта Багратяна, Нино Чеснер и Ержана Максима.

«Ростовский Фредди Меркьюри» трогательно спел песню «Дорогие мои старики» в колоритной фолк-аранжировке с использованием дудука.

Роберт Багратян. Дорогие мои старики . Голос.Дети-6. Фрагмент специального выпуска от 24.05.2019.Роберт исполняет песню Игоря Саруханова Дорогие мои старики . Саруханов написал песню на стихи Симона Осиашвили в 1986 году, с тех пор она входит практически во все концертные программы исполнителя. В шоу Голос.Дети песню исполнял Ярослав Соколиков.

«С годами стал примерять эту песню и на себя», — признался Нагиев после выступления.

Чересчур артистичная Нино Чеснер так расчувствовалась во время исполнения песни «Мои глаза», что как будто даже начала плакать. Растрогался и ведущий: «Я тоже вспомнил глаза своей мамы».

Нино Чеснер. Мамины глаза . Голос.Дети-6. Фрагмент специального выпуска от 24.05.2019.Нино исполняет песню Тамары Гвердцители Мамины глаза . Музыку к песне написал Евгений Кобылянский, продюсер нескольких альбомов певицы.

Ну а Ержан Максим так старался спеть Adagio Лары Фабиан, что чуть не повышибал голосом стекла в очках зрителей около сцены. Иначе не умеет.

«Чем черт не шутит? Может быть, столицу Казахстана назовут именем Ержан», — предположил впечатленный номером Дмитрий Нагиев.

После восьми сольных номеров и рекламы на сцену поднялся тот, кого полоскали в последнее время не меньше Микеллы Абрамовой. Глава Первого канала Константин Эрнст.

- Мы с компанией Talpa, - людьми, которые придумали этот формат, обсуждали все возможные варианты, - заявил генеральный директор телеканала. - И поняли, что в этой ситуации мы не можем проводить повторное голосование. Отдавая должное одному из самых сильных финалов в истории «Голоса» Победителем проекта становится Ержан Максим. Победителем проекта становится Нино Чеснер. Победителем проекта становится Валерий Кузаков. Победителем проекта становится Рената Таирова. Победителем проекта становится Роберт Багратян. Победителем проекта становится Анастасия Сисаури. Победителем проекта становится Михаил Григорян. Победителем проекта становится Мариам Абделькадер. Победителем проекта становится Микелла Абрамова. (Каждому из объявленных Эрнст вручил фирменные кубки детского «Голоса» - Авт.). Микелла, нам жаль, что в этот вечер ты не с нами!

А в конце я хочу вам сказать сказать: «Голос» - будет. «Голос» был и останется честным. Никакие связи и никакие деньги не помогут, как говорилось в известной сказке, сделать сердце - большим, а ножку -маленькой. Победить в «Голосе» можно только доказав свой талант всей стране. Увидимся в новом сезоне.

Спонсорский банк наградил каждого участника спецвыпуска миллионом рублей. А компания Universal Music пригласила всех на запись синглов.

Сбор заявок на кастинг седьмого сезона детского «Голоса» продолжается.

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