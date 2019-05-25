2019-05-25T21:28:23+03:00
Политика

Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову»

Глава Мининфраструктуры также ответил президенту насчет оторванности чиновников от современных технологий
Марина ВЕНЦОВА
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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Фото: Министерство инфраструктуры УкраиныМинистр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Фото: Министерство инфраструктуры Украины
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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту страны Владимиру Зеленскому насчет оторванности украинских чиновников от современных технологий. При этом он не упустил возможность упрекнуть главу государства за использование русского языка.

Омелян поправил президента: слово "диджитализация", утверждает он, следует писать и произносить как "дигитализация". Кроме того, глава Мининфраструктуры не понравилось, что президент говорил не на украинском, а на русском языке.

"И простите, что я пишу по-украински, но чиновникам не пристало говорить на кацапском, не говоря уже о президентах", - написал Омелян в «Фейбуке».

Напомним, Зеленский, выступая в четверг, 23 мая, на форуме интернет-деятелей iForum 2019, говорил исключительно по-русски. Кроме того, он заявил, что украинские чиновники знают только четыре слова из технологической сферы: "инновация", "диджитализация", "гиперлуп" и "Илон Маск".

ИСТОЧНИК KP.RU

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