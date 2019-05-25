Переутомление и игромания признаны психологическими расстройствами

СЕГОДНЯ 22:57 2019-05-25T22:57:05+03:00

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Министры здравоохранения стран, которые входят во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), одобрили в субботу, 25 мая, 11-ю версию Международной классификации болезней (МКБ). Согласно данному документу, игромания и переутомление признаются психологическими расстройствами.

Новая версия МКБ вступит в силу с 1 января 2022 года, пишет РИА Новости. Для того, чтобы признать болезнью чрезмерное увлечение компьютерными и видеоиграми, у пациента на протяжении года должны наблюдаться признаки расстройства, негативно влияющие на семейные, социальные, образовательные, профессиональные, а также другие области жизни.

Кстати, сайт kp.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения 10 октября 2018 года представила европейским политикам новый документ по воздействию различных шумов на здоровье человека. В нем рев мотоциклов, живые концерты, и просто громкая музыка в кафе и ресторанах приравниваются к экологическому шуму и вредным факторам, которые влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы.

ИСТОЧНИК KP.RU