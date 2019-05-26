В Сирии боевики выпустили более 20 ракет по населенным пунктам провинции Хама

СЕГОДНЯ 06:19 2019-05-26T06:19:55+03:00

В результате обстрела погибли четыре мирных жителя, еще семь получили ранения

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В сирийской провинции Хама боевики 25 мая обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) населенные пункты Айн-эль-Крум и Скальбия. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

По его словам, огонь вели боевики террористической организации "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ) с территории Идлибской зоны деэскалации. Они выпустили более 20 реактивных снарядов. Известно о четырех погибших мирных жителях и семи получивших ранения в результате обстрела.

Купчишин отметил, что за минувшие сутки были зафиксированы неоднократные обстрелы населенных пунктов Сафсафа, Мамухия, Нахшебба, Эль-Арейм, Джубб-Эз-Зарур, Кинсибба, Бшафра провинции Латакия, а также Мгайр, Хербет-эль-Арус, Скальбия, Айн-эль-Крум провинции Хама, передает Интерфакс.

По данным Минобороны РФ, вечером 24 мая боевики атаковали позиции правительственных сил в районе населенных пунктов Эль-Хайрат и Мгайр. В наступлении участвовало около 200 боевиков, два танка, боевая машина пехоты, 13 автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами.

Сирийские части ответили боевикам огнем, были рассеяны и отступили.

ИСТОЧНИК KP.RU