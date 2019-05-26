Появилось видео массовой драки со стрельбой в Одинцово

СЕГОДНЯ 17:18 2019-05-26T17:19:56+03:00

Конфликт группы мужчин в Подмосковье завершился ранением одного из них [видео]

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Минувшей ночью в воскресенье, 26 мая, в подмосковном городе Одинцово произошла массовая драка со стрельбой.

Сайт kp.ru писал о том, что во дворе одного из жилых домов разгорелся конфликт - выяснением отношений занялась группа мужчин. Сначала они обходились одними лишь кулаками, однако в какой-то момент ситуация обострилась, и участвующий в ссоре таксист достал из своего желтого автомобиля марки Hyundai оружие.

Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, сначала вооруженный мужчина лишь угрожал своим оппонентам, однако, когда стычка продолжилась, прогремел первый выстрел. Источник "Комсомольской правды" в правоохранительных органах сообщил о том, что ранение получил один человек. О его состоянии ничего неизвестно.

Сам водитель такси с места происшествия скрылся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/711035" frameborder="0"></iframe> В подмосковном Одинцове произошла массовая драка со стрельбой.

ИСТОЧНИК KP.RU