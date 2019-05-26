Появилось видео массовой драки со стрельбой в Одинцово
Минувшей ночью в воскресенье, 26 мая, в подмосковном городе Одинцово произошла массовая драка со стрельбой.
Сайт kp.ru писал о том, что во дворе одного из жилых домов разгорелся конфликт - выяснением отношений занялась группа мужчин. Сначала они обходились одними лишь кулаками, однако в какой-то момент ситуация обострилась, и участвующий в ссоре таксист достал из своего желтого автомобиля марки Hyundai оружие.
Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, сначала вооруженный мужчина лишь угрожал своим оппонентам, однако, когда стычка продолжилась, прогремел первый выстрел. Источник "Комсомольской правды" в правоохранительных органах сообщил о том, что ранение получил один человек. О его состоянии ничего неизвестно.
Сам водитель такси с места происшествия скрылся.
В подмосковном Одинцове произошла массовая драка со стрельбой.
ИСТОЧНИК KP.RU