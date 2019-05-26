2019-05-26T20:30:42+03:00
Политика

В МИД Ирана опровергли сообщения о начале переговоров с США

Тегеран и Вашингтон не обсуждают накопившиеся проблемы между собой - ни прямо, ни опосредованно
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В МИД Ирана опровергли данные о начале переговоров с СШАВ МИД Ирана опровергли данные о начале переговоров с СШАФото: REUTERS
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Информация о том, что Тегеран и Вашингтон приступили к ведению двусторонних переговоров по ядерной проблеме, не соответствует действительности. Такое заявление сделал официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави.

Его слова стали ответом на недавние публикации в СМИ, основанные на высказываниях некоего источника в руководстве Кувейта. В статьях говорилось о том, что Иран и Соединенные Штаты якобы уже приступили к двусторонним переговорам.

"Нет никаких ни прямых, ни опосредованных переговоров между Ираном и США", - приводятся словам дипломата на сайте МИД.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее американский лидер Дональд Трамп предостерег Тегеран от провокаций и угроз в адрес своей страны, назвав такую политику большой ошибкой. При этом он допустил организацию переговоров, но при условии, что иранские власти сами предложат встречу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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