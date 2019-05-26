Зеленский пообещал оказать поддержку украинскому кинематографу

СЕГОДНЯ 22:46 2019-05-26T22:46:39+03:00

До недавнего времени сам президент был актером, неоднократно появлявшимся на больших и малых экранах

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Новый президент Украины Владимир Зеленский, который до недавнего времени регулярно появлялся на больших и малых экранах в качестве актера, пообещал оказать всестороннюю поддержку отечественному кинопроизводству.

"Приветствую всех кинематографистов, среди которых я был до недавнего времени. И всех простых любителей кино, среди которых недавно я оказался", - написал глава государства у себя на странице в Facebook.

Он напомнил, что ранее на Украине стартовала кинематографическая неделя. Так, в четверг вся страна праздновала 100-летие Одесской киностудии, а в минувшую субботу состоялось открытие 48-го Международного кинофестиваля "Молодость".

"Поддержка украинского кинопроизводства - одна из приоритетных задач. Ждем крутых фильмов на экранах, высоких бокс-офисов и международных наград. А главное - зрителей в кинотеатрах, которые будут избирать наше кино", - сказал президент.

Сайт kp.ru писал о том, что Зеленский продолжал сниматься в фильмах российских режиссеров даже после событий 2014 года на Украине, но при этом делал множество русофобских заявлений.

ИСТОЧНИК KP.RU