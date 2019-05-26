2019-05-26T22:46:39+03:00
Политика

Зеленский пообещал оказать поддержку украинскому кинематографу

До недавнего времени сам президент был актером, неоднократно появлявшимся на больших и малых экранах
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Владимир ЗеленскийВладимир ЗеленскийФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Новый президент Украины Владимир Зеленский, который до недавнего времени регулярно появлялся на больших и малых экранах в качестве актера, пообещал оказать всестороннюю поддержку отечественному кинопроизводству.

"Приветствую всех кинематографистов, среди которых я был до недавнего времени. И всех простых любителей кино, среди которых недавно я оказался", - написал глава государства у себя на странице в Facebook.

Он напомнил, что ранее на Украине стартовала кинематографическая неделя. Так, в четверг вся страна праздновала 100-летие Одесской киностудии, а в минувшую субботу состоялось открытие 48-го Международного кинофестиваля "Молодость".

"Поддержка украинского кинопроизводства - одна из приоритетных задач. Ждем крутых фильмов на экранах, высоких бокс-офисов и международных наград. А главное - зрителей в кинотеатрах, которые будут избирать наше кино", - сказал президент.

Сайт kp.ru писал о том, что Зеленский продолжал сниматься в фильмах российских режиссеров даже после событий 2014 года на Украине, но при этом делал множество русофобских заявлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гитанас Науседа лидирует на выборах президента Литвы
Девять полицейских погибли в ДТП в Египте
В Польше загорелся автобус с украинскими туристами
Партия Ле Пен выбилась в лидеры на выборах в Европарламент во Франции
В Болгарии разбился небольшой самолет: погибли два человека
На выборах в Европарламент в Германии победил блок Меркель
СК возбудил уголовное дело по факту наезда на инспектора ДПС в Москве
Жертвами торнадо в США стали два человека, еще 29 пострадали
Воробьев продолжит работать тренером сборной России по хоккею
При обрушении сцены в одном из театров Китая погиб ребенок
В МИД Ирана опровергли сообщения о начале переговоров с США
Новый стеклянный мост в Киеве треснул спустя сутки после открытия
Замаскированный под Су-57 американский истребитель попал на видео
Зеленский призвал не задерживать протестующих против него граждан
Зеленский заявил, что Киев ассоциируется у него с запахом шаурмы
Новые ракетные пуски КНДР не обеспокоили Трампа
Министра образования Аджарии уволили за российские флаги на фестивале
Зараженный опасными вирусами ноутбук оценили в $1,2 млн
Появилось видео массовой драки со стрельбой в Одинцово
Александр Фетисов об итогах игры ЦСКА - Крылья Советов: «Впереди матчи с Нижним Новгородом, которые определят будущее команды»
Неизвестные пытаются захватить православный храм на Украине
Уникальная панда-альбинос впервые попала на камеры
В России вступил в силу новый порядок расчета доплат к пенсиям
На месте взрыва в жилом доме в Германии обнаружены опасные химикаты
Министр окружающей среды Британии стал восьмым кандидатом на пост премьера
В здание театра Российской академии в Москве врезался автомобиль
Коломойский рекомендовал Зеленскому объявить дефолт