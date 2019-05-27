"Аладдин" Гая Ричи возглавил российский кинопрокат в выходные

СЕГОДНЯ 02:52 2019-05-27T02:52:43+03:00

Актеры и режиссер фильма "Аладин" на премьере в Лос-Анджелесе Фото: REUTERS

За первые четыре для картина с Уиллом Смитом заработала 413,5 миллиона рублей

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Фильм студии Disney "Аладдин", снятый британским режиссером Гаем Ричи по мотивом мультфильма 1992 года, возглавил российский кинопрокат в этот уикенд. Картина вышла на экраны в России 23 мая.

Согласно предварительным данным портала kinobusiness.com за первые четыре дня показа фильм с Уиллом Смитом в главной роли собрал 413,5 миллиона рублей.

Роль Аладдина исполнил канадский актер Мена Массуд, а принцессы Жасмин - молодая британская певица Наоми Скотт.

Напомним, полнометражный мультфильм "Аладдин" Walt Disney Pictures стал невероятно популярным, получив две премии "Оскар" и заработав в мировом прокате 504 млн долларов. Во многом мультфильм обязан своим успехом непревзойденной работе Робина Уилямса, который озвучил Джина.

Было также выпущено его продолжение в виде мультсериала, а также два полнометражных продолжения на видео "Возвращение Джафара" (1994) и "Аладдин и король разбойников" (1996).

На втором месте по сборам в российском прокате мультфильм "Тайная жизнь домашних животных - 2". За два дня превью-показов он заработал более 150 млн рублей. Официальный старт российского проката анимационного фильма о домашних питомцах назначен на 30 мая.

Замыкает тройку лидеров "Покемон. Детектив Пикачу". За минувшие выходные фильм заработал 94,2 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU