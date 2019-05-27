Российские наблюдатели совершат полет над США с 28 мая по 3 июня

СЕГОДНЯ 03:41 2019-05-27T03:41:02+03:00

Инспекторы из РФ проведут полет над США в рамках Договора по открытому небу

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Над территорией США российские эксперты в период с 28 мая по 3 июня совершат наблюдательный полет. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Наши инспекторы вылетят на самолете Ту-154МЛК-1 с аэродрома Райт-Паттерсон (штат Огайо), и преодолеют над Соединенными Штатами 4,9 тысячи километров, пишет газета "Красная звезда",

В мае это уже второй полет российских наблюдателей над Соединенными Штатами. Первый был выполнен между 12 и 20 мая.

Кроме того, российским специалистам предстоят наблюдательные полеты в период с 27 по 31 мая над территорией Эстонии. Вылет намечен из Тарту, а максимальная дальность полета составит 800 километров.

Инспекции проводятся в рамках Договора по открытому небу. Документ был подписан 27 странами в Хельсинки 24 марта 1992 года. Он направлен на укрепление доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

ИСТОЧНИК KP.RU