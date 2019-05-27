2019-05-27T07:38:37+03:00
Политика

На выборах президента Литвы победил Гитанас Науседа

Новый президент Литвы Гитанас Науседа был избран 66,72% голосов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Гитанас Науседа победил на выборах президента ЛитвыГитанас Науседа победил на выборах президента ЛитвыФото: REUTERS
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Во втором туре выборов президент Литвы победил бывший советник президента SEB Bank, экономист Гитанас Науседа, который участвовал в избирательной кампании как независимый кандидат. Об этом свидетельствуют результаты обработки бюллетеней со всех участков.

На сайте Центральной избирательной комиссии страны сообщается, что к 5:00 по мск Науседа набрал 66,72% голосов, а его единственный конкурент, бывший министр финансов и депутат сейма Ингрида Шимоните получила всего 33,28%. Явка составила 53,43% или 2,427 млн человек.

Сайт kp.ru писал о том, что президент Литвы избирается всеобщим прямым тайным голосованием на пятилетний срок. Все кандидаты должны быть старше 40 лет, иметь гражданство республики по происхождению и проживать в стране не менее трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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