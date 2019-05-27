Мужчина ворвался в пылающий дом, спасая любимого пса
В США мужчина, чтобы спасти своего любимого пса, бросился в горящий дом. Даже пожарные не рискнули войти в здание, а продолжили тушить огонь снаружи. Однако хозяин не мог оставаться в стороне, пока не вызволил своего питомца.
Прибывшие на место спасатели не успели остановить отважного мужчину, так стремительно он ворвался в полыхающий дом. Пожарные кричали вслед владельцу дом, чтобы он не смел входить в здание, что это опасно для его жизни, однако мужчина никого не желал слушать.
«Я не колебался, я просто должен был его достать, он часть семьи», - рассказал о своем порыве Жозе Гузман, хозяин собаки.
Кадры этого происшествия попали в Сеть и вызвали большой интерес у пользователей. Одни восхитились отвагой мужчины, другие — осудили Гузмана, назвав его поступок безрассудным, передает сайт телеканала «Звезда».
В США мужчина спас свою собаку из горящего дома.Американец отважно вошел в полыхающее здание
ИСТОЧНИК KP.RU