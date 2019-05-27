2019-05-27T14:36:33+03:00
Наука

Ученые назвали пользу жары для женщин

Оказалось, что при высоких температурах женский мозг работает лучше
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые назвали полезное свойство жарыУченые назвали полезное свойство жарыФото: RUSSIAN LOOK
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Немецкие ученые выявили неожиданное свойство жары. Оказалось, что именно при высоких температурах женщины становятся более продуктивными. А вот на мужчин жара такого действия не оказывает.

В эксперименте специалистов приняли участие порядка пятисот человек. Всем им предложили пройти небольшие тесты. Всем добровольцам нужно было складывать в уме двухзначные числа, составлять слова из случайного набора букв, а также решать задачи на логику. При это по ходу эксперимента, исследователи повышали температуру в помещении с плюс 16 до 32 градусов по Цельсию, передает телеканал «360».

В результате оказалось, что при высокой температуре женщины значительно лучше справлялись с заданиями, у них улучшалась производительность труда. В вот мужчины, наоборот, показывали лучшую продуктивность в условиях низких температур, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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