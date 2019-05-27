Российский фрегат протаранил Merсedes в порту Гамбурга
В порту Гамбурга произошла авария с участием иномарки и корабля. Водитель припарковал свой Mercedes недалеко от края набережной, оказалась, что машина находится в опасной зоне.
Угрозу авто представлял российский фрегат «Мир». Когда учебный парусник покидал немецкий город, он зацепил автомобиль, что последний чуть не перевернулся. Очевидцы сняли происходящее на видео и опубликовали все в Сети.
Никто из людей не пострадал, в момент столкновения в машине никого не было. Известно, что фрегат приписан к порту в Санкт-Петербурге. В Германии фрегат «Мир» участвовал в праздничных мероприятиях по случаю 830-й годовщины основания гамбургского порта, сообщает Пятый канал.
Российский парусник протаранил авто в порту Гамбурга.
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ИСТОЧНИК KP.RU