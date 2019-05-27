Российский фрегат протаранил Merсedes в порту Гамбурга

СЕГОДНЯ 14:48 2019-05-27T14:50:23+03:00

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В порту Гамбурга произошла авария с участием иномарки и корабля. Водитель припарковал свой Mercedes недалеко от края набережной, оказалась, что машина находится в опасной зоне.

Угрозу авто представлял российский фрегат «Мир». Когда учебный парусник покидал немецкий город, он зацепил автомобиль, что последний чуть не перевернулся. Очевидцы сняли происходящее на видео и опубликовали все в Сети.

Никто из людей не пострадал, в момент столкновения в машине никого не было. Известно, что фрегат приписан к порту в Санкт-Петербурге. В Германии фрегат «Мир» участвовал в праздничных мероприятиях по случаю 830-й годовщины основания гамбургского порта, сообщает Пятый канал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/711223" frameborder="0"></iframe> Российский парусник протаранил авто в порту Гамбурга.

Ранее в районе Анадолухисар в азиатской части Стамбула следовавшее из Египта на Украину судно из-за неполадок с рулем врезалось в дом рядом с мостом Султана Мехмеда Фатиха. В результате инцидента никто не пострадал, но здание получило значительные повреждения. Разрушенный особняк построен в XVIII веке и оценивается в 85 миллионов долларов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/646366" frameborder="0"></iframe> Танкер въехал в особняк.Шедший в Черное море под мальтийским флагом танкер Vitaspirit потерял управление и врезался в особняк

ИСТОЧНИК KP.RU