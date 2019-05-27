В Бразилии во время тюремного бунта погибли 15 человек

СЕГОДНЯ 15:25 2019-05-27T15:39:42+03:00

В результате происшествия погибли по меньшей мере 15 человек Фото: REUTERS

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В результате массового бунта в одной из бразильских тюрем погибли более десятка заключенных. Инцидент произошел в минувшее воскресенье в городе Манаус (столица штата Амазонас).

Сообщается, что беспорядка в тюрьме начались в часы приема, когда к заключенным приехали родственники. Однако охранникам удалось оперативно восстановить порядок и развести всех по камерам.

В результате происшествия погибли по меньшей мере 15 человек, многие получили различные травмы и ранения. Как сообщил полковник Маркус Виниций Оливейра де Амейда, люди погибли от удушья или от телесных повреждений. Всем раненым позже была оказана необходимая медицинская помощь, передает сайт «Свободная пресса».

Сообщается, что в данный момент ситуация находится под контролем. Вертолеты сил безопасности патрулируют территорию вдоль тюремного комплекса. Информации о побегах во время беспорядков нет, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU