В одну из польских школ ворвался вооруженный юноша
Бывший ученик школы №1 польского города Бжесць-Куявский ворвался в здание образовательного учреждения с оружием и открыл стрельбу по людям. Также у 18-летнего парня с собой были петарды, которые он бросал прямо в детей.
Инцидент произошел в понедельник, 27 мая. В результате нападения пострадали два человека - сотрудница школы, которая была ранена в живот, и 11-летняя девочка - у нее травмы бедра и грудной клетки. В настоящий момент их жизни ничего не угрожает.
Самого стрелка удалось задержать. Правоохранители взяли ситуацию под контроль, а руководство школы обратилось к родителям учеников с просьбой забрать их домой.
При этом полиция так и не выяснила из чего именно стрелял юноша. Полученные пострадавшими ранения не характерны для огнестрельного оружия, передает RMF FM.
Сайт kp.ru писал о том, что в начале года стрельба раздалась также около одной из школ Красноярского края. Ученика девятого класса избил его сверстник, и тогда юноша решил отомстить обидчику.
В Польше бывший ученик открыл стрельбу в своей школе.
ИСТОЧНИК KP.RU