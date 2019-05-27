2019-05-27T15:08:45+03:00
Происшествия

В одну из польских школ ворвался вооруженный юноша

Ранения получили сотрудница учреждения и 11-летняя девочка
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Всех учеников отпустили из школы домой пораньшеВсех учеников отпустили из школы домой пораньшеФото: скриншот с видео
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Бывший ученик школы №1 польского города Бжесць-Куявский ворвался в здание образовательного учреждения с оружием и открыл стрельбу по людям. Также у 18-летнего парня с собой были петарды, которые он бросал прямо в детей.

Инцидент произошел в понедельник, 27 мая. В результате нападения пострадали два человека - сотрудница школы, которая была ранена в живот, и 11-летняя девочка - у нее травмы бедра и грудной клетки. В настоящий момент их жизни ничего не угрожает.

Самого стрелка удалось задержать. Правоохранители взяли ситуацию под контроль, а руководство школы обратилось к родителям учеников с просьбой забрать их домой.

При этом полиция так и не выяснила из чего именно стрелял юноша. Полученные пострадавшими ранения не характерны для огнестрельного оружия, передает RMF FM.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале года стрельба раздалась также около одной из школ Красноярского края. Ученика девятого класса избил его сверстник, и тогда юноша решил отомстить обидчику.

В Польше бывший ученик открыл стрельбу в своей школе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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