2019-05-27T15:41:29+03:00
Общество

Медведев подписал постановление правительства об отмене внутрисетевого роуминга

По словам премьера, операторы сотовой связи уже фактически перешли на новые стандарты работы
Александр ДЖУМАЕВ
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Премьер-министр России Дмитрий МедведевПремьер-министр России Дмитрий МедведевФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену в стране внутрисетевого роуминга. Об этом он заявил в начале традиционной встречи с вице-премьерами.

"Я подписал постановление, оно является развитием того, что было сделано до этого в законодательстве, а именно, закрепляет в правилах услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга", - приводит ТАСС слова Медведева. Глава правительства подчеркнул, что речь идет об окончательном решении вопроса на уровне подзаконного нормативного акта правительства.

Медведев отметил, что внутренний роуминг на территории РФ будет отменен с 1 июня. Премьер констатировал, что операторы сотовой связи уже фактически перешли на новые стандарты работы, а также напомнил, что российское законодательство закрепляет бесплатные входящие звонки на всей территории России, включая Крым.

Поправки в закон "О связи", отменяющие внутренний роуминг, были приняты Госдумой в 2018 году. Как заявлял тогда спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, поправки позволят людям экономить средства, "разговаривая по телефону со своими родными, близкими, коллегами, проживающими в других регионах России".

ИСТОЧНИК KP.RU

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