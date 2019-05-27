В Липецкой области многодетные семьи получат финансовую поддержку на строительство жилья

СЕГОДНЯ 17:55 2019-05-27T17:57:46+03:00

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Многодетные семьи в Липецкой области получат по 200 тысяч рублей из регионального бюджета на строительство жилья. Об этом врио губернатора региона Игорь Артамонов рассказал 27 мая на встрече с многодетной семьей Луневых. В администрации области многодетные родители, получившие участок в поселке Желтые пески, подписали с компанией-застройщиком договор о возведении дома площадью 94 кв. м. Дом Луневых станет первым в Желтых песках. Новоселье в этом году смогут отметить и другие многодетные семьи.

- Первые 25 семей получат от администрации области по 200 тысяч рублей, это половина первоначального взноса по кредиту, - рассказал Игорь Артамонов. - В следующем году будем добиваться выделения средств из федерального бюджета на компенсацию затрат многодетных семей по оплате части процентной ставки ипотечного кредита, полученного на строительство дома. Мы заинтересованы, чтобы как можно больше семей получили комфортное жилье.

По словам главы региона, 72% сданного в 2018 году жилья — это индивидуальное строительство. Тогда как кредитов на него было выдано всего 80. Чтобы исправить эту ситуацию, совместно со Сбербанком была разработана программа поддержки индивидуального жилищного строительства

«Свой дом под ключ». Кредит будет выдаваться под 12% годовых, а после того, как на участке появится дом, ставка будет снижаться до 10,9%.

В первую очередь к программе привлекаются компании-застройщики, предлагающие быстрые (готовый дом за 3-4 месяца) и качественные технологии строительства. Сейчас прорабатываются схемы, при которых многодетные семьи смогут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса для получения ипотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU