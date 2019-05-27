2019-05-27T17:10:58+03:00
Общество

Гражданским пилотам могут вернуть аналог военных кафедр

Образовательные программы появятся на базе центров по подготовке пилотов
Елена АКИМОВА
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Гражданским пилотам могут вернуть аналог военных кафедрГражданским пилотам могут вернуть аналог военных кафедрФото: Алина НИЗАМОВА
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В центры, где ведут подготовку гражданских летчиков, могут вернуть аналоги военных кафедр. Новые образовательные программы позволят студентам высших и средних специальных учебных заведений повысить качество профессиональной подготовки, а в случае призыва в армию, проходить службу по своей специальности, а не рядовыми бойцами. Тем самым пилоты будут иметь не только дополнительный опыт, но и не потеряют время во время службы, так как им будут засчитывать летные часы.

Соответствующее предложение уже рассмотрено Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений и подписано вице-премьером Татьяной Голиковой.

Эксперты видят только плюсы в такой инициативе и считают, что по аналогичной системе стоит готовить авиационных инженеров и техников.

- Сейчас выпускники-пилоты, когда идут в армию, практически никогда не попадают в авиацию. Специалистов высокого уровня используют как обычных пехотинцев — это не по-хозяйски. В итоге, теряется целый год времени, через год пилоту нужно снова проходить комплексное медицинское обследование, чтобы получить допуск к полетам, - комментирует «Известия» заведующий кафедрой безопасности полетов в гражданской авиации Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации Анатолий Костылев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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