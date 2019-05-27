Эксперт оценил новый закон об агрегаторах такси

СЕГОДНЯ 17:35 2019-05-27T17:35:26+03:00

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Председатель Комитета по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом МТТП Богдан Коношенко оценил новый закон об агрегаторах такси. Документ направлен на урегулирование перевозок и предусматривает введение режима труда и отдыха водителя, а также оснащение машины системой ГРОНАСС. Кроме того, согласно внесенным поправкам, в такси будет запрещено работать лицам, не имеющим российского гражданства.

«Что касается гражданства, тут мы согласиться не можем. Дело в том, что если гражданин находится на территории России на законных основаниях и у него есть разрешение на работу, то запрещать ему по национальному признаку работать в отрасли такси неправильно. Другой вопрос в том, что необходимо поставить ему условие, чтобы он получил права российского образца. С этим мы абсолютно согласны, это нужно делать», — цитирует Коношенко RT.

А вот идею установки системы ГЛОНАСС эксперт оценил положительно. Однако отметил, что в нынешних условиях, когда в любой машине такси есть какой-либо гаджет, определяющий местоположение автомобиля, не совсем понятно, зачем нужно это нововведение.

Все остальные положения Коношенка одобрил и признал полезными.

ИСТОЧНИК KP.RU