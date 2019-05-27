Эксперт оценил новый закон об агрегаторах такси
Председатель Комитета по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом МТТП Богдан Коношенко оценил новый закон об агрегаторах такси. Документ направлен на урегулирование перевозок и предусматривает введение режима труда и отдыха водителя, а также оснащение машины системой ГРОНАСС. Кроме того, согласно внесенным поправкам, в такси будет запрещено работать лицам, не имеющим российского гражданства.
«Что касается гражданства, тут мы согласиться не можем. Дело в том, что если гражданин находится на территории России на законных основаниях и у него есть разрешение на работу, то запрещать ему по национальному признаку работать в отрасли такси неправильно. Другой вопрос в том, что необходимо поставить ему условие, чтобы он получил права российского образца. С этим мы абсолютно согласны, это нужно делать», — цитирует Коношенко RT.
А вот идею установки системы ГЛОНАСС эксперт оценил положительно. Однако отметил, что в нынешних условиях, когда в любой машине такси есть какой-либо гаджет, определяющий местоположение автомобиля, не совсем понятно, зачем нужно это нововведение.
Все остальные положения Коношенка одобрил и признал полезными.
ИСТОЧНИК KP.RU