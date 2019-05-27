Бывший президент Афганистана и талибы* обсудят в Москве урегулирование ситуации в республике
Группа афганских политиков во главе с экс-президентов страны Хамидом Карзаем и представители движения "Талибан"* обсудят в Москве пути установления мира в Афганистане в ходе мероприятий в честь векового юбилея установления дипотношений с Россией, которые пройдут в Москве. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
"Мы приглашали и талибов, и афганских политиков на торжественное собрание, посвященное 100-летию установления дипотношений. У них есть право и желание пообщаться после этого, и такая возможность у них будет", - приводит ТАСС слова Кабулова. При этом дипломат добавил, что пока неясно, "будут ли это переговоры или просто дальнейшая дискуссия о путях установления мира в Афганистане".
Ранее в МИД России заявили о поддержке конструктивного диалога Афганистана с вооруженными формированиями. В ведомства подчеркнули, что для этих целей Москва готова предоставить свою площадку.
ИСТОЧНИК KP.RU