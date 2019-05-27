Российских туристов предупредили о проверках мессенджеров на китайской границе

СЕГОДНЯ 18:34 2019-05-27T18:34:37+03:00

При въезде в Китай пограничники могут посмотреть переписки приложениях WhatsApp, WeChat и Viber

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Генконсульство РФ в Гуанчжоу предупредило российских туристов о готовности к проверкам при въезде в Китай. Пограничники могут попросить на проверку телефон туриста.

Просматриваться будут не только фото и видео, но и сообщения в приложениях WhatsApp, WeChat и Viber. Это нужно для того, чтобы определить соответствие выданной визы с реальной целью поездки.

Если же сотрудники погранслужбы увидят подозрительный и компрометирующий контент, то в посещении страны может быть отказано. Туриста проводят в специальное помещение, где он будет ждать обратного рейса в свою страну.

Весной 2018 года визы для россиян на остров Хайнань были отменены. Под «льготы» попали туристы из 59 государств, в том числе Греции, Украины, Франции, Италии, Великобритании и других. На такой шаг власти решились, чтобы развивать туризм и проводить политику «реформ и открытости в провинции Хайнань», сообщает газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU