Лавров: договор между Россией и Белоруссией о Союзном государстве не ставится под сомнение

СЕГОДНЯ 18:56 2019-05-27T18:56:33+03:00

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что Россия и Белоруссия завершают процедуры по документу о взаимном признании виз

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Договор о Союзном государстве между Российской Федерацией и Белоруссией не подвергается сомнению, однако процесс реализации некоторых его положений необходимо актуализировать. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Положения договора никто не подвергает сомнению, но за истекшие два десятилетия жизнь не стояла на месте. Наши практические шаги нужно привести в соответствие с положениями договора, как они преломляются в сегодняшней реальности", - приводит ТАСС слова Лаврова.

В ходе встречи со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем Лавров также отметил, что Москва и Минск завершают процедуры по документу о взаимном признании виз для его подписания в обозримом будущем. Ранее планировалось, что данное соглашение будет подписано в декабре прошлого года, однако подписание не состоялось.

По данным белорусской стороны, причиной этому стала необходимость проведения ряда внутригосударственных процедур перед подписанием документа. Проект документа предусматривает возможность въезда иностранных граждан с белорусской визой на территорию России. По тому же принципу граждане с российской визой смогут посещать Белоруссию.

ИСТОЧНИК KP.RU