2019-05-27T19:43:31+03:00
В мире

В "Аэрофлоте" объяснили задержку рейса компании из Парижа в Москву

Представители авиакомпании отметили, что рейс был задержан из-за анонимного сообщения, поступившего в аэропорт Шарль де Голль
Александр ДЖУМАЕВ
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Рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Парижа в Москву был задержан из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт Шарль де ГолльРейс авиакомпании "Аэрофлот" из Парижа в Москву был задержан из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт Шарль де ГолльФото: Иван ВИСЛОВ
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Рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Парижа в Москву был задержан из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт Шарль де Голль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"В аэропорт Шарль де Голль поступило анонимное сообщение, поэтому правоохранительные органы Франции совместно с представительством "Аэрофлота" проверяют поступившую информацию", - отметили в авиакомпании. Представители авиаперевозчика отметили, что компания провела оповещение пассажиров. Сообщается, что задержка затронула не только рейс "Аэрофлота", но и другие рейсы, прибывшие в аэропорт Шарль де Голль.

Ранее сегодня сайт kp.ru сообщал об отмене рейса из Уфы в Москву. По словам главы госкомитета Башкирии по транспорту Тимура Мухаметьянова, 66 пассажиров рейса были переоформлены на другие рейсы; претензий к авиакомпании у них нет. Причины отмены рейса при этом названы не были.

ИСТОЧНИК KP.RU

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