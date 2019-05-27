Путин назвал залог эффективной мерой пресечения в делах по экономическим преступлениям

СЕГОДНЯ 20:22 2019-05-27T20:22:06+03:00

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Президент России Владимир Путин заявил, что залог в делах по экономическим статьям может быть эффективной мерой пресечения. Глава государства отметил, что данную ситуацию необходимо "внимательно проанализировать и посмотреть".

В ходе встречи с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым президент отметил, что в данном случае важным фактором является сумма залога. "Потому что, если предполагаемое преступление тянет на миллиарды, а сумма залога 10 коп., то тогда это не работает. С другой стороны, это тоже может быть действенным инструментом, чтобы эффективно вести, с одной стороны, дело, расследовать, с другой стороны, не прекращать деятельность предприятия, не останавливать, людей на улицу не выбрасывать", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Титов, в свою очередь, подчеркнул, что нахождение предпринимателя под стражей негативно влияет на его бизнес. В этой связи омбудсмен отметил, что залог в качестве меры пресечения применяется, однако не является первой из возможных. Титов также попросил президента, чтобы Верховный суд дал соответствующее разъяснение судам; по словам омбудсмена, подобный шаг позволил бы бизнесмену не уходить от ответственности за совершенные преступления, продолжая при этом иметь возможность вести бизнес.

ИСТОЧНИК KP.RU