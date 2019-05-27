Лувр закрылся на день из-за забастовки сотрудников

СЕГОДНЯ 20:52 2019-05-27T20:52:46+03:00

По некоторым данным, за прошлый год Лувр посетили более 10 миллионов человек Фото: REUTERS

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В понедельник, 27 мая, работники парижского Лувра объявили забастовку в связи со значительным потоком туристов. Об этом говорится в сообщении, опубликованной в официальном аккаунте музея в Twitter.

"В связи с забастовкой, объявленной частью работников музея из-за большого наплываю людей, музей Лувр будет закрыт в понедельник, 27 мая 2019 года", - говорится в сообщении. Руководство Лувра также пообещало вернуть деньги посетителям, которые заранее забронировали билеты на эту дату, но не смогли ими воспользоваться.

В профсоюзе, представляющем права сотрудников музея, в свою очередь, заявили, что за последние 10 лет поток посетителей в музее вырос на 20%, а число сотрудников при этом снизилось. Представители объединения отметили, что работники Лувра "задыхаются" от наплыва посетителей"; согласно тексту заявления профсоюза, опубликованному в газете Le Figaro, за прошлый год Лувр посетили более 10 миллионов человек.

ИСТОЧНИК KP.RU